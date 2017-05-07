Явка во втором туре выборов во Франции может стать самой низкой за 48 лет

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Показатель неявки избирателей на участки во втором туре президентских выборов во Франции, который социологические институты оценивают на данный момент на уровне 26-27%, может оказаться рекордным с 1969 года, сообщает в воскресенье радиостанция France Info.

Показатель в 26-27%, который прогнозируют компании IPSOS Sopra Steria и Harris, может поставить новый рекорд: лишь однажды, в 1969 году, доля избирателей, которые не пришли на II тур, достигла 31,1%.

В 1995 году этот показатель достиг 20,3%, в 2002 он не изменился, в 2007 — составил 16,03% и в 2012 он вырос до 19,65%.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала с 21,3%. Они продолжили борьбу во втором туре. Как свидетельствуют данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, по состоянию на 17.00 (18.00 мск) явка составила 65,3%. Социнституты прогнозируют итоговую явку на уровне 74%.

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