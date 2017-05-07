В ЦИК России отметили низкий уровень внимания БДИПЧ к выборам во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Член ЦИК России Василий Лихачев отметил низкий уровень внимания БДИПЧ ОБСЕ ко второму туру президентских выборов во Франции, он полагает, что эта тенденция распространится и на предстоящие через месяц в стране выборы в Национальное собрание.

"По нашей информации, БДИПЧ уделяет минимальное внимание этому туру, практически десятками персон обозначается количество наблюдателей от ведущей европейской организации по наблюдению — БДИПЧ ОБСЕ", — сказал Лихачев РИА Новости, предположив, что эта тенденция будет продолжена на предстоящих в июне выборах во французский парламент.

"Я уже обладаю информацией, что на парламентские выборы БДИПЧ ОБСЕ практически не хочет посылать наблюдателей, поскольку для них легитимность этих выборов уже заранее понятна и присутствует", — пояснил собеседник агентства.

Во втором туре за президентское кресло во Франции ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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