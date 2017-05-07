Журналисты считают, что кибератака не повлияет на исход выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Иностранные журналисты и сотрудники иностранных СМИ, освещающие второй тур президентских выборов во Франции в пресс-центре перед Лувром, где намерен отпраздновать победу Эммануэль Макрон, не ожидают влияния хакерской атаки и эвакуации пресс-центра на результат выборов, сообщили они РИА Новости.

Штаб Макрона в пятницу вечером за несколько минут до "дня тишины", когда французским СМИ запрещается освещать избирательную кампанию, сообщил о взломе многих ящиков электронной почты сотрудников движения "Вперед" и публикации их материалов вместе с поддельными документами. В воскресенье его политическое движение столкнулось с новой проблемой: днем из-за обнаружения подозрительной сумки были эвакуированы люди с площади перед Лувром и журналисты из пресс-центра, установленного рядом со сценой, где Макрон намерен выступить перед сторонниками после объявления результатов голосования.

"Учитывая, что решение об эвакуации принимала префектура полиции Парижа, я не думаю, что это PR-акция команды Макрона. Я думаю, что была причина для эвакуации. Тут можно напомнить, что это происходит в чрезвычайных обстоятельствах, когда в стране по-прежнему действует чрезвычайная ситуация", — сказал корреспондент парижского бюро New York Times Бенуа Моренн.

При этом он отметил, что хакерская атака произошла "в очень интересный момент". "Это произошло прямо перед тем, как все традиционные СМИ были вынуждены "замолчать", она не смогла придать этому взлому известность, которой он мог бы пользоваться в другой момент, три дня назад. Создается впечатление, что эта (атака) призвана посеять сомнения у некоторых избирателей, но (реакция) ограничена интернетом. Посмотрим, продолжится ли эта тема после выборов", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможных результатах Макрона, он лишь напомнил данные опросов, которые прочат кандидату около 61,5% голосов.

В свою очередь британский корреспондент австралийской телерадиокомпании SBS Бретт Мэйсон отметил, что оба кандидата не пользуются поддержкой многих французских избирателей.

"Я освещал Brexit и Дональда Трампа в США, поэтому я не могу заранее быть уверенным в том, кто выиграет. Но я думаю, что многие во Франции особо не любят ни одного из этих кандидатов, в первом раунде больше 55% проголосовали за других кандидатов", — сказал он.

Журналист отметил, что они также интересовались вопросом о том, могут ли связанные с Макроном инциденты повлиять на выборы. "Мы собирали реакцию еще вчера, и многие об этом даже не говорили, они не особо этим заинтересованы и уже приняли решение о том, за кого голосовать. Я не встречал никого, кто сказал бы, что после ознакомления с результатами взлома меняет свою позицию и сожалеет Макрону или, напротив, не может голосовать за Макрона", — заявил собеседник агентства.

Корреспондент бразильской редакции французской RFI уверен в победе Макрона. "Я думаю, что Эммануэль Макрон выиграет, у него на 12% больше, чем у Марин Ле Пен", — сказал корреспондент, который сам убежден в необходимости победы Макрона, отмечая открытость его программы.

При этом он отметил, что не может оценить масштабов хакерской атаки. "Спецслужбы всегда осведомлены об этом лучше, чем журналисты", — сказал собеседник агентства. "Надеюсь, это (хакерская атака) никак не повлияет (на результаты), потому что, согласно последним опросам, Макрон будет следующим президентом", — заявил Пинейро.

В победе Макрона уверен и корреспондент базирующегося во Франции китайскоязычного издания "Европейские новости" Конг Фан. "Да, это точно. Я думаю, минимум 60%", — сказал он.

Он не думает, что инциденты с движением Макрона окажут влияние на итоги выборов. "Нет, мы не думаем, что это важно. Вопросы безопасности не так важны для них, как трудоустройство, безработица и так далее, это ничего не изменит", — сказал журналист.

Корреспондент Чешского национального радио Сара Видимова считает, что Макрон выиграет, но результат его будет более скромным. "Я думаю, что Марин Ле Пен получит больше 40%, я практически уверена, что касающиеся ее цифры в опросах были занижены", — сказала журналистка.

Она также считает, что произошедшие инциденты не изменят результат. "Не думаю, я не ожидаю особого влияния хакерской атаки, к тому же там (в документах – ред.) особо ничего не было, и эвакуация тоже (не повлияет)", — заявила собеседница агентства.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. Они продолжили борьбу во втором туре.

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