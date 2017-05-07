Журналисты считают, что кибератака не повлияет на исход выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Иностранные журналисты и сотрудники иностранных СМИ, освещающие второй тур президентских выборов во Франции в пресс-центре перед Лувром, где намерен отпраздновать победу Эммануэль Макрон, не ожидают влияния хакерской атаки и эвакуации пресс-центра на результат выборов, сообщили они РИА Новости.
"Учитывая, что решение об эвакуации принимала префектура полиции Парижа, я не думаю, что это PR-акция команды Макрона. Я думаю, что была причина для эвакуации. Тут можно напомнить, что это происходит в чрезвычайных обстоятельствах, когда в стране по-прежнему действует чрезвычайная ситуация", — сказал корреспондент парижского бюро New York Times Бенуа Моренн.
Отвечая на вопрос о возможных результатах Макрона, он лишь напомнил данные опросов, которые прочат кандидату около 61,5% голосов.
В свою очередь британский корреспондент австралийской телерадиокомпании SBS Бретт Мэйсон отметил, что оба кандидата не пользуются поддержкой многих французских избирателей.
"Я освещал Brexit и Дональда Трампа в США, поэтому я не могу заранее быть уверенным в том, кто выиграет. Но я думаю, что многие во Франции особо не любят ни одного из этих кандидатов, в первом раунде больше 55% проголосовали за других кандидатов", — сказал он.
Корреспондент бразильской редакции французской RFI уверен в победе Макрона. "Я думаю, что Эммануэль Макрон выиграет, у него на 12% больше, чем у Марин Ле Пен", — сказал корреспондент, который сам убежден в необходимости победы Макрона, отмечая открытость его программы.
При этом он отметил, что не может оценить масштабов хакерской атаки. "Спецслужбы всегда осведомлены об этом лучше, чем журналисты", — сказал собеседник агентства. "Надеюсь, это (хакерская атака) никак не повлияет (на результаты), потому что, согласно последним опросам, Макрон будет следующим президентом", — заявил Пинейро.
Он не думает, что инциденты с движением Макрона окажут влияние на итоги выборов. "Нет, мы не думаем, что это важно. Вопросы безопасности не так важны для них, как трудоустройство, безработица и так далее, это ничего не изменит", — сказал журналист.
Корреспондент Чешского национального радио Сара Видимова считает, что Макрон выиграет, но результат его будет более скромным. "Я думаю, что Марин Ле Пен получит больше 40%, я практически уверена, что касающиеся ее цифры в опросах были занижены", — сказала журналистка.
Она также считает, что произошедшие инциденты не изменят результат. "Не думаю, я не ожидаю особого влияния хакерской атаки, к тому же там (в документах – ред.) особо ничего не было, и эвакуация тоже (не повлияет)", — заявила собеседница агентства.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. Они продолжили борьбу во втором туре.
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