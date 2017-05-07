В СЖР прокомментировали отказ российским журналистам во въезде на Украину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов считает нелепым запрет на въезд российским журналистам на Украину; у россиян и украинцев общая история и вековая любовь, и нужно делать все возможное и невозможное, чтобы сохранять доверие между ними, а не разрушать прежние отношения.

"Это просто нелепо. Невозможно славян разбить, у нас любовь была веками, наша общая история прошла такие испытания… У любого человека есть родственники на Украине, и у украинцев в России есть родственники, мы живем общим будущим", — сказал РИА Новости Богданов.

По его мнению, в основе подобных политтехнологий (запрет на въезд в Киев журналистам из РФ и депортация их из страны) — стоит желание и цель "сломать чувства и добрые соседские отношения между нашими народами".

"Но мы (СЖР) делаем все возможное и невозможное, чтобы доверие между нашими народами сохранялось", — отметил глава Союза.

Ранее сообщалось, что двух журналисток издания "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн, аккредитованных на "Евровидение", в воскресенье не пустили на Украину. В субботу аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова также не пустили на Украину. Ему выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".