BFM TV и Elabe составили прогноз по итоговой явке на выборах во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ИТОГОВАЯ ЯВКА ВО ВТОРОМ ТУРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ВО ФРАНЦИИ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 74% — ОЦЕНКА BFM TV И ИНСТИТУТА ELABE

РИА НОВОСТИ

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