Член ЦИК России отметил рост протестного голосования во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Член ЦИК России Василий Лихачев полагает, что явка избирателей на президентских выборах во Франции в воскресенье будет примерно соответствовать показателям первого тура, однако второй тур, по его словам, отличает увеличение объема протестного голосования, выражающегося и в игнорировании выборов, и в "белом голосовании".

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%). Явка избирателей во втором туре по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляла 28,23%, в первом туре явка к полудню составила 28,54%.

Лихачев отметил, что голосование во Франции, по его информации, начиналось в воскресенье "тяжеловато", примерно 1,5-2 часа на некоторых участках были "электоральные пустоты".

"Через 2,5 часа по динамике пошла очень активная очередь на голосование и заметно выделялась молодежная публика, люди среднего возраста. Я думаю, сейчас пойдут люди такого уровня, которые образуют самый серьёзный электорат и Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона", — сказал РИА Новости член ЦИК.

На явку, по его словам, могло повлиять и то, что многие динамичные социальные категории в эти дни выехали из Парижа и других городов на праздники, в преддверии Дня Европы.

"Мне кажется, ближе к вечеру явка может сохраниться — она не будет очень высокая в целом, но примерно будет приближаться к первому туру. Но что будет отличать сегодняшний день однозначно — это и наблюдатели отмечают — увеличение некоего протестного голосования", — сообщил Лихачев.

Собеседник агентства уточнил, что этот протест может выражаться, "во-первых, в игнорировании выборов, во-вторых, во вбрасывании чистых бюллетеней". "Это достаточно новый элемент в электоральной практике, когда люди выбирают такую форму протеста — так называемое белое, пустое голосование", — пояснил он.

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