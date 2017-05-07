СМИ: во Франции начали расследовать кибератаку на почту штаба Макрона

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. По факту предполагаемой хакерской атаки на электронную почту движения "Вперёд", лидером которого является кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон, начато расследование, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник близкий к расследованию.

По словам источника, расследование начато по делу о "мошенническом доступе к системе автоматизированной обработки данных" и "нарушении тайны корреспонденции".

Ранее организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks. Команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперёд" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту представителей движения.

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