Макрон набирает около 62-67% голосов на выборах во Франции, сообщил RTBF

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон опережает во втором туре президентских выборов свою соперницу — кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набирая в диапазоне от 62% до 63% голосов. Такую уточненную оценку со ссылкой на данные четырех социологических институтов приводит бельгийская телерадиокомпания RTBF.

"По данным четырех институтов, за Эманнуэля Макрона — от 62% до 67% голосов", — сообщает RTBF.

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена по закону до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тысяч евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии, традиционно публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению: ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так порой и оказывались некорректными. Во время первого тура нынешних выборов 23 апреля прогнозы бельгийского телеканала RTBF оказались очень близкими к окончательным результатам с отклонением от 0,5 до 3%.

В преддверии второго тура госкомиссия по соцопросам Франции заявила, что любые оценки результатов голосования до 20.00 по парижскому времени не могут рассматриваться как достоверные.

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