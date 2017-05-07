Явка во втором туре выборов во Франции к 17.00 оказалась ниже, чем в первом

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Явка избирателей на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 17.00 (18.00 мск) составила 65,3%, свидетельствуют официальные данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

Двумя неделями ранее, в первом туре выборов к этому же часу была зарегистрирована явка на уровне 69,42%.

В 2012 году во втором туре выборов явка на 17.00 по местному времени составила 71,96%, в 2007 — 75,11%, в 2002 — 67,62%.

Наиболее активно голосуют в департаментах Алье, где явка составила 72,64%, Эр — 72,49% и Дë-Севр — 72,21%. Ниже всего явка на Корсике (Южная Корсика — 53,68%, Верхняя Корсика — 56,40%) и под Парижем – в департаменте Сена-Сен-Дени (54,65%).

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. Они они продолжили борьбу во втором туре. Наблюдатели считают, что невысокая явка избирателей больше на руку Ле Пен, поскольку ее электорат более активен и мобилизован.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>