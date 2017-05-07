Жители парижского региона голосуют менее активно, чем в среднем по стране

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Показатель явки избирателей во втором туре президентских выборов в центральном регионе Франции Иль-де-Франс, в том числе в Париже пока ниже среднего по стране, сообщает в воскресенье газета Echos.

По данным издания, в департаменте Сен-Сен-Дени явка, по состоянию на 12.00 (13.00 мск), составила 19,54%, в Валь-де-Марн – 19,84%, в Валь-д"Уаз – 22,16%, а в столице Франции — 21,79%. Как отмечает издание, эти департаменты входят в число тех, где, по оценкам, проголосовало наименьшее число избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лидировал с 24,01% голосов Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала с 21,3%.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>