Обама вмешивался в предвыборную гонку во Франции, утверждает WikiLeaks

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-лидер США Барак Обама в период своего президентского правления вмешивался в избирательную кампанию во Франции на стороне Эммануэля Макрона, заявили в воскресенье в организации WikiLeaks.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

"Обама вмешивался во французские выборы на стороне Макрона после того, как ранее давал ЦРУ указания украсть планы партий (кандидатов в президенты — ред.)", — говорится в сообщении в аккаунте Twitter организации.

Ранее команда кандидата в президенты Франции Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных. Президент Франции Франсуа Олланд призвал дождаться результатов расследования.

В середине февраля 2017 года WikiLeaks заявляла, что ЦРУ США еще в период перед выборами 2012 года во Франции отдало указание своим агентам внедриться в основные политические партии страны и проникнуть в их электронные системы. Из документов следовало, что интерес ЦРУ вызывал действовавший на тот момент президент Николя Саркози, будущий глава государства Франсуа Олланд, лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен и бывшие кандидаты на пост президента Мартин Обри и Доминик Стросс-Кан. Операция ЦРУ по слежке за партийными структурами во Франции продолжалась десять месяцев.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>