Политолог: из сторонников Меланшона за Макрона были готовы голосовать 35%

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. За экс-министра экономики Франции, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона в воскресенье были готовы голосовать 35% сторонников главы левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, не прошедшего во второй тур выборов президента, заявил профессор политологии Университета Льежа Пьер Ворианзе.

"Согласно опросу, проведенному штабом Меланшона, за Макрона были готовы голосовать 35% сторонников Меланшона", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>