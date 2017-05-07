Маруани о выборах во Франции: выбор настолько невелик, что очевиден

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Композитор Дидье Маруани, оказавшийся в прошлом году в эпицентре "авторского" скандала, заявил, что выбор у избирателей на президентских выборах во Франции "настолько невелик, что очевиден", рассказал РИА Новости российский адвокат музыканта Игорь Трунов.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов президента. Борьбу за высший государственный пост ведут лидер движения "Вперед" Франсуа Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Маруани отметил, что участие в выборах — это право и почетная обязанность гражданина. Свободные выборы — это не столь древнее изобретение, например, во Франции долгое время не могли голосовать женщины. Маруани заявил, что если бы это было в его силах, то он бы сделал голосование принудительным, чтобы все ходили на участки и голосовали", — рассказал Трунов.

По словам адвоката, сам композитор сходил на избирательный участок, но по французским законам запрещено говорить, за кого именно он отдал свой голос.

"Но выбор этот настолько невелик, что очевидно, за кого голосовать", — процитировал Трунов своего клиента.

В начале ноября прошлого года лидер группы Space Дидье Маруани обвинил российского певца Филиппа Киркорова в нарушении авторских прав. Он утверждал, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни Symphonic Space Dream. В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждает, что их задержали с поличным при передаче им денежной суммы. Задержание произошло в рамках поданного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве 1 миллиона евро, уточнил он. Трунов и Маруани также написали заявление на Киркорова и Добровинского с просьбой возбудить дело о заведомо ложном доносе.

Позже сотрудники правоохранительных органов отпустили Маруани. Адвокат Маруани Людмила Айвар заявила, что никакого вымогательства не было, а в банке планировалось подписать мировое соглашение между французским музыкантом и российским певцом по поводу использования одной из композиций Маруани Киркоровым. По ее утверждению, Киркоров сам предложил выплатить Маруани компенсацию за нарушение авторских прав.

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