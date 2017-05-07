Вход на один из избирательных участков во Франции закрыли из-за птенцов

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Жители маленькой коммуны в департаменте Мен и Луара на западе Франции вынуждены в воскресенье заходить на избирательный участок для голосования во втором туре выборов президента через маленькую дверку, ведущую в секретариат — главный вход закрыт из-за птенцов синиц.

Мама-синица и пять ее птенцов живут в старом почтовом ящике на двери местной мэрии. Рядом с их гнездом висит предупреждение о маленьких жильцах и просьба не беспокоить.

"Во время первого тура там были яйца", — приводит слова мэра коммуны Жан-Кристофа Рукселя агентство Франс Пресс.

Население городка — 115 человек, 84 из них зарегистрированы в списках избирателей. Для того, чтобы они могли проголосовать, в мэрии открыли маленькую дверь, через которую можно попасть внутрь.

"Все улыбаются, в мэрии царит радостное настроение. Когда мама прилетает кормить птенчиков, пять малышей раскрывают клювики и ждут еду", — рассказал мэр.

Поколения синиц уже около 20 лет живут в почтовом ящике в мэрии.

Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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