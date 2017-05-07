"Нацфронт" обвинили в нарушении свободы СМИ после отказа в аккредитации

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Ряд французских и иностранных СМИ утверждают, что "Национальный фронт" отказал им в аккредитации на празднование результатов второго тура президентских выборов, некоторые заявляют о нарушении свободы прессы, сообщает французское издание Mediapart.

Между двумя турами голосования Mediapart, известное своими разоблачениями о фиктивном трудоустройстве супруги экс-премьера страны Франсуа Фийона на пост парламентского помощника мужа, выпустило материал, в котором утверждается о якобы имевшей место "третьей попытке" французской партии "Национальный фронт" получить средства от российских банков на проведение избирательной кампании Марин Ле Пен в преддверии выборов президента страны.

Ранее Ле Пен заявляла, что не получает финансирования от РФ или российских банков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял — в контексте обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в США, — что Россия тщательно избегает действий, которые можно трактовать как вмешательство в избирательный процесс в других странах.

В воскресенье издание сообщает, что несколько СМИ, в том числе само Mediapart, получили отказ в аккредитации на мероприятие, которое пройдет в бывшем охотничьем павильоне Наполеона III в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа. По его информации, не аккредитованы также известный интернет-портал Rue89, входящий в группу l`Obs, французская версия американского интернет-издания BuzzFeed, созданный бывшими журналистами французской лево-центристской газеты Liberation сайт Les Jours, а также журналистки итальянского телеканала RAI 3.

"Официальная причина, которую сообщил "Национальный фронт", связана с (нехваткой) места: зал слишком маленький", — сообщает Mediapart. Журналистка издания, которой отказали в аккредитации, задалась в Twitter вопросом о том, "когда последует коллективная реакция" на это.

При этом BuzzFeed в своем Twitter написало, что речь идет "об очевидном нарушении свободы прессы". "Как и другие СМИ, BuzzFeed News не хотят видеть на избирательной вечеринке "Нацфронта", — отмечается в сообщении.

Журналист Les Jours, в свою очередь, отметил в Twitter, что забронированный "Национальным фронтом" павильон "может вместить 1000 человек".

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

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