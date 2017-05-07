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В мире

Отец Ле Пен усомнился в ее способности возглавить Францию

Сюжет:
Выборы президента Франции (934)
16:5207.05.2017
(обновлено: 16:56 07.05.2017)
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© AP Photo / Lionel Cironneau, FileЖан-Мари Ле Пен c дочерью Марин Ле Пен. 2009 год. Архивное фотоЖан-Мари Ле Пен c дочерью Марин Ле Пен. 2009 год. Архивное фото
© AP Photo / Lionel Cironneau, File

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер "Национального фронта" и отец кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, выразил сомнение в том, что его дочь подходит на роль главы государства. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times, сообщает Daily Mail.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Жан-Мари Ле Пен заявил, что плюс Макрона в том, что он "ничего не сделал"
"Характер у нее есть, этого ей не занимать. Однако нужны и другие качества", — заявил он.

Ле Пен добавил, что разочарован тем, как его дочь провела дебаты со своим соперником от движения "Вперед!" Эммануэлем Макроном. По его словам, она зря "перешла на личности", чтобы оказать на конкурента психологическое давление.

Экс-глава "Национального фронта" также раскритиковал Марин Ле Пен за то, что она не обратилась к нему за советом по поводу ее избирательной кампании.

По мнению Ле Пена, его внучка Марион Марешаль-Ле Пен больше подходит на должность главы Франции. Тем не менее бывший лидер "Национального фронта" признался, что все равно желает Марин Ле Пен победы.

"Я без тени сомнения призываю всех голосовать за Марин Ле Пен", — сказал он.

Ранее Жан-Мари Ле Пен не раз высказывался в поддержку дочери, несмотря на то, что отношения между ними остаются прохладными с тех пор, как она исключила бывшего главу "Национального фронта" из партии.

За ходов второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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