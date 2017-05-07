Политолог считает маловероятным победу Ле Пен на выборах во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. У Марин Ле Пен мало шансов стать президентом Франции, однако сенсацией может стать то, что ее отрыв от конкурента Эммануэля Макрона будет существенно меньше прогнозируемого, считает политолог Игорь Минтусов.

Явка избирателей на проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные МВД страны, отвечающего за организацию и проведение голосования. В первом туре двумя неделями ранее явка к полудню составила 28,54%.

"Я бы сказал так: борьба не будет острой. Борьба будет и является принципиальной. И принципиально то, что Макрон победит, ни у кого сомнений нет. Это не ситуация Хилари Клинтон — Дональд Трамп. Вопрос в том, с каким отрывом он победит, и сенсацией может быть то, что отрыв будет сильно меньше, чем тот, который показали данные последних опросов, в частности, Ipsos — эта компания показала достаточно существенную разницу", — сказал РИА Новости Минтусов.

Он подчеркнул, что разрыв будет меньше, "и в этом будет сенсация". "Потому что Марин Ле Пен — более эффективный политик, чем ее отец. Надо, на самом деле, сравнивать результаты Макрон — Ле Пен с результатами Жан-Мари Ле Пена и Жака Ширака, когда Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов. Вот интересно с этими цифрами сравнить, и, я думаю, что цифры у Марин Ле Пен будут выше, чем у ее отца", — уточнил эксперт.

По мнению Минтусова, стратегически нет оснований считать, что большая часть Франции проголосует за Ле Пен, прежде всего из-за сильных интернациональных и даже глобалистских настроений французов.

"По-моему, тренд пока остается этот, ничего существенно не поменялась по сравнению с 20 годами раньше. Может быть, растет некоторая неудовлетворенность, но так как французы наряду с Германией считают себя лидерами Евросоюза, для них это тоже стало частью национальной идентичности. И я не думаю, что Ле Пен здесь имеет большие шансы, хотя, повторяю, ее успех будет, но будет относительно ее отца", — заключил собеседник агентства.

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