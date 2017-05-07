Журналистов начали пропускать в пресс-центр перед Лувром после эвакуации

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Журналистов начали пропускать в пресс-центр на площади перед Лувром в Париже, откуда ранее эвакуировали людей в связи с обнаружением подозрительной сумки, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в его штабе, это произошло после того, как при досмотре журналистов собака, обученная для обнаружения взрывчатки, отреагировала на сумку, где находились аккумуляторы от камеры. Прибывшие на место полицейские саперы угрозы не обнаружили.
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