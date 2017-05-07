Журналистов начали пропускать в пресс-центр перед Лувром после эвакуации

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Журналистов начали пропускать в пресс-центр на площади перед Лувром в Париже, откуда ранее эвакуировали людей в связи с обнаружением подозрительной сумки, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.

В районе 13.00 (14.00 мск) полиция решила вывести прессу из временно установленного помещения пресс-центра перед Лувром, на площади перед которым намерен встретить результаты второго тура президентских выборов Эммануэль Макрон.

Как сообщили ранее в его штабе, это произошло после того, как при досмотре журналистов собака, обученная для обнаружения взрывчатки, отреагировала на сумку, где находились аккумуляторы от камеры. Прибывшие на место полицейские саперы угрозы не обнаружили.

Несколько десятков журналистов были вынуждены почти два часа провести на улице перед зданием Лувра, привлекая, в том числе, внимание туристов. Некоторые из них по ошибке пристраивалась в очередь вместе с прессой, полагая, что так попадут в музей.

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