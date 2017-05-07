Эксперт: явка на выборах во Франции может сильно вырасти к концу дня

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Невысокая электоральная активность во время второго тура президентских выборов во Франции может быть связана с "выжидательной" позицией части населения страны. Как считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина, к концу дня картина может существенно измениться и не проголосовавшие до сего момента избиратели отдадут предпочтение Эммануэлю Макрону.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

Как полагает Обичкина, относительно низкая явка во втором туре выборов главы республики была явлением "прогнозируемым и не очень обычным". "С чем это связано? Во-первых, ни одна из двух основных французских партий не прошла во второй тур. Поэтому сейчас присутствует ощущение неопределенности — ощущение того, что, голосуя против Марин Ле Пен, вы голосуете не столько "за", сколько за неимением лучшего", — утверждает эксперт.

Она пояснила: порядка 40% избирателей, которые намерены отдать свой голос за Макрона, собираются сделать это не потому, что им нравится его предвыборная программа, а для того, чтобы преградить дорогу ультраправому кандидату.

"Опыт моих разговоров с французскими избирателями в 2002 году, когда во втором туре Жан-Мари Ле Пен противостоял Жаку Шираку, показывает: не исключено, что избиратели выжидают. Сейчас начнут публиковаться результаты явки. Возможно, к концу дня они пойдут голосовать более активно, поскольку знают, что те, кто воздержался от голосования в принципе, по сути, "льют воду" на мельницу Марин Ле Пен", — прокомментировала аналитик.

Она напомнила, что в 2002 году, когда во второй тур вышел Жан-Мари Ле Пен, явка между первым и вторым турами подскочила на 8%. "Тогда некоторые ждали до 5 часов вечера. Некоторые, убедившись в том, что мобилизация огромная и Жан-Мари Ле Пен "не пройдет", успокоились и не шли голосовать, поскольку не хотели отдавать голос за Жака Ширака. А многие — пошли, поскольку им казалось, что они поддержат любого республиканского кандидата против кандидата ультраправых", — рассказала Обичкина.

Таким образом, резюмировала эксперт, к концу воскресенья ситуация может измениться и явка станет более активной. "Это не потому, что французы поехали на пикники, а потому что есть активные избиратели, которые в конце дня решат пойти и проголосовать, чтобы преградить дорогу Марин Ле Пен", — добавила она.

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