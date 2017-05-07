Макрон лидирует на выборов в заморских территориях Франции, сообщили СМИ

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

МАКРОН ЛИДИРУЕТ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ В ЗАМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ – БЕЛЬГИЙСКИЕ СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ОПРОС ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РИА НОВОСТИ

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