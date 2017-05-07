Бельгийский политолог оценил шансы Ле Пен на победу

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен может одержать победу во втором туре выборов президента Франции при уровне воздержавшихся от голосования избирателей в 44%, полагает глава бельгийского института социологических опросов Dedicated Марк Дюмулен.

"Чтобы Марин Ле Пен прошла, надо чтобы уровень воздержавшихся от голосования был 44%", — заявил политолог в эфире телерадиокомпании RTL

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составляет 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, двумя неделями ранее, явка к полудню составила 28,54%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>