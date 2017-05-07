С площади перед Лувром эвакуируют людей, причина не сообщается

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Людей эвакуируют с площади перед Лувром, где кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон планирует праздновать победу на выборах во втором туре выборов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В сообщении отмечается, что эвакуация вызвана угрозой безопасности, но при этом не уточняется, о чем конкретно идет речь.

Сцену на площади перед Лувром установили еще в субботу вечером, в воскресенье утром туда начали запускать журналистов. Для публики место празднования откроется в 19.00 (20.00 мск), а сам кандидат прибудет туда после объявления первых результатов голосования.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>