Российский правозащитник рассказал об обстановке на выборах во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Наблюдатели пока не фиксируют серьезных нарушений и проблем в ходе второго тура президентских выборов во Франции, при этом отмечают не очень высокую явку и протестные настроения некоторых избирателей, опускающих в урны незаполненные бюллетени, сообщил РИА Новости сопредседатель российской Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Явка избирателей во Франции по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 28,23%, свидетельствуют официальные данные министерства внутренних дел страны. В первом туре, по итогам которого борьбу за президентский пост продолжают Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, явка к полудню составила 28,54%.

Правозащитник уточнил, что ассоциация получает информацию от партнёрских НКО и организаций соотечественников во Франции. Он отметил, что их представители наблюдают за ходом голосования на избирательных участках в самой столице и пригородах Парижа.

"Наши коллеги говорили, что на тех участках, на которых они побывали, явка не очень высокая и среди избирателей присутствуют протестные настроения, недоверие к кандидатам, которые вышли во второй тур: люди либо не приходят, либо бросают (в ящики для голосования – ред.) незаполненные бюллетени", — рассказал Брод.

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Эксперты ассоциации также отмечают, что избиратели, уехавшие в эти дни за пределы Франции, оставляли для голосования доверенности на своих родственников, что допускает французское законодательство.

"Было несколько инцидентов. В частности, феминистки устроили протестную акцию около участка, где должна была голосовать Ле Пен… Было осуществлено нападение радикалов на офис движения "Вперёд", которое основано Макроном", — отметил сопредседатель "Гражданского контроля".

Накануне выборов полиция сообщала о возможной подготовке терактов, напомнил он. "В целом, на избирательных участках серьёзных нарушений, проблем пока не зарегистрировано", — сообщил Брод.

По мнению правозащитника, для победителя этих выборов будет важно сформировать группу своих представителей, которые пойдут на выборы в Национальное собрание через месяц. "Для победителя президентских выборов будет очень важно, как он сформирует свои силы в законодательной власти Франции, что будет усиливать его поддержку, распространение его идей и реализацию его замыслов уже как главы государства", — заключил собеседник агентства.

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