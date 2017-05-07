Один из участков под Парижем открылся с опозданием из-за сбоя оборудования

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Ряд избирательных участков на выборах президента Франции в пригороде Парижа открылся в воскресенье с двухчасовым опозданием, власти объяснили это техническими проблемами с устройствами для голосования, передает радиостанция Europe1.
Сбой удалось устранить к 10.00.
В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов президента.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%.
За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>