Один из участков под Парижем открылся с опозданием из-за сбоя оборудования

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Ряд избирательных участков на выборах президента Франции в пригороде Парижа открылся в воскресенье с двухчасовым опозданием, власти объяснили это техническими проблемами с устройствами для голосования, передает радиостанция Europe1.

Сбой произошел в парижском пригороде Исси-ле-Мулино. Некоторые участки в этой коммуне не смогли принять избирателей в 8.00 (9.00 мск), так как возникли проблемы с настройкой устройств для голосования, заявили в мэрии.

Сбой удалось устранить к 10.00.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов президента.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>