Французы в Брюсселе в большинстве голосуют за Макрона, показал опрос RTBF

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Граждане Франции в Брюсселе во втором туре выборов президента страны в большинстве голосуют за лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона, сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные собственного опроса избирателей.

"Голосование в основном в пользу Эммануэля Макрона, согласно нашему экспресс-опросу, проведенному на выходе с избирательных участков", — говорится в сообщении.

Во Франции до окончания голосования запрещено публиковать результатов опросов на выходах с избирательных участков. Поэтому СМИ из соседних стран публикуют данные своих исследований, которые, тем не менее во Франции подвергаются сомнению.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.