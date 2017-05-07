Политолог предположил, как изменятся отношения России и Франции при Макроне

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Политика лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона в отношении России, в случае его победы на президентских выборах во Франции, не будет отличаться от курса нынешнего главы государства Франсуа Олланда, отношения останутся сложными. Об этом в интервью РИА Новости рассказал профессор Американского университета в Париже Зиад Маджид.
"Что касается отношений с Россией, то Макрон здесь будет следовать политике, избранной Олландом, то есть отношения останутся такими, какими были при Олланде — сложными и недружественными", — считает ливано-французский политолог.
Что же касается позиции в отношении официального Дамаска, то и здесь, по мнению Маджида, будет продолжена политика Франсуа Олланда. Приоритетом Макрона "останется борьба с ИГ без признания Башара Асада в качестве партнера в этой войне".
"Он продолжит политику Олланда в Сирии, но с большей осторожностью, ожидая новых подходов США по Дамаску", — сказал Зиад Маджид.
Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).
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