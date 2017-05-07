Эммануэль Макрон проголосовал на президентских выборах

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал в воскресенье во втором туре выборов главы государства, буквально на несколько минут опередив по времени свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.

Он приехал на избирательный участок в мэрии коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс около 11.00 местного времени (12.00 мск) в сопровождении супруги Бриджит и большого числа телохранителей.

Первой в помещение избирательного участка вошла супруга Макрона, одетая в темный удлиненный жакет и темную блузку с массивными блестящими украшениями на груди. Следом за ней зашел и сам кандидат в президенты, одетый в темное пальто и строгий костюм с галстуком.

В кабинки для голосования пара зашла одновременно, буквально сразу покинула их и направилась к урне. Мадам Макрон опустила свой бюллетень первой, а ее супруг пожал руки всем членам избирательной комиссии, и только потом последовал примеру жены.

Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>