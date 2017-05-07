Эммануэль Макрон проголосовал на президентских выборах

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал в воскресенье во втором туре выборов главы государства, буквально на несколько минут опередив по времени свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.
Он приехал на избирательный участок в мэрии коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс около 11.00 местного времени (12.00 мск) в сопровождении супруги Бриджит и большого числа телохранителей.
Первой в помещение избирательного участка вошла супруга Макрона, одетая в темный удлиненный жакет и темную блузку с массивными блестящими украшениями на груди. Следом за ней зашел и сам кандидат в президенты, одетый в темное пальто и строгий костюм с галстуком.
В кабинки для голосования пара зашла одновременно, буквально сразу покинула их и направилась к урне. Мадам Макрон опустила свой бюллетень первой, а ее супруг пожал руки всем членам избирательной комиссии, и только потом последовал примеру жены.
Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).
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