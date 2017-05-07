Активистки Femen устроили протест у участка, где будет голосовать Ле Пен

Люди выбирают бюллетени на втором туре выборов президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

Люди выбирают бюллетени на втором туре выборов президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Активистки скандально известного движения FEMEN утром в воскресенье развернули огромный плакат у избирательного участка, где в ближайшее время должна проголосовать во втором туре выборов президента Франции кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Акция прошла в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале к северу от Парижа.

Одна из наиболее известных активисток движения Инна Шевченко разместила в своем аккаунте в сети Twitter фотографию с места событий. На ней изображены пять девушек, одетых в темные джинсы и с цветочными венками на головах.

Активистки забрались на высокие строительные леса и развернули огромный плакат.

"Марин у власти, Марианна в отчаянии", — написано на плакате. Марианна — молодая женщина, символизирующая Францию и олицетворяющая национальный девиз страны "Свобода, Равенство, Братство".

Как сообщает газета Figaro, одна из участниц акции задержана.

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).