Times выяснила, кто запустил хэштег об утечке писем штаба Макрона

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Политический активист и сторонник Трампа стал первым, кто использовал хэштег #MacronLeaks для обозначения сообщений об утечке писем штаба кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона, утверждает издание Times.

Хэштег, который, по данным газеты, запустил Джек Пособик (Jack Posobiec), за 3,5 часа был упомянут 47 тысяч раз и помог распространить по сети новость об утечке.

Пособик проживает в Вашингтоне и в период президентской гонки в США был одним из лидеров интернет-движения, критикующего Хиллари Клинтон. Американец отрицает сколь-либо значимую свою причастность к утечкам, но в сообщении в Twitter вызвался выступить по этому вопросу на открытом заседании парламента Франции.

#MacronGate is the Biggest Story in the World but Twitter is Censoring! https://t.co/lX6JK1QNPk — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 5 мая 2017 г.

Ранее команда кандидата Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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