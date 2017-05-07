Times выяснила, кто запустил хэштег об утечке писем штаба Макрона

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Политический активист и сторонник Трампа стал первым, кто использовал хэштег #MacronLeaks для обозначения сообщений об утечке писем штаба кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона, утверждает издание Times.
Пособик проживает в Вашингтоне и в период президентской гонки в США был одним из лидеров интернет-движения, критикующего Хиллари Клинтон. Американец отрицает сколь-либо значимую свою причастность к утечкам, но в сообщении в Twitter вызвался выступить по этому вопросу на открытом заседании парламента Франции.
#MacronGate is the Biggest Story in the World but Twitter is Censoring! https://t.co/lX6JK1QNPk— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 5 мая 2017 г.
Ранее команда кандидата Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.
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