Sunday Times включила Усманова в пятерку богатейших людей Великобритании
10:3407.05.2017
(обновлено: 10:40 07.05.2017)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов попал в пятерку богатейших людей Великобритании по версии издания Sunday Times.
Усманов, владеющий 30% акций футбольного клуба "Арсенал", занял пятую строчку в рейтинге издания. Его состояние увеличилось за год на 4,211 миллиарда фунтов стерлингов (5,4 миллиарда долларов) и оценивается в 11,791 миллиарда фунтов (15,25 миллиарда долларов).
Возглавили список самых богатых людей Соединенного Королевства индийские братья Шри и Гопи Хиндуджа, владельцы частной компании Hinduja Group. Они заработали за год 3,2 миллиарда фунтов и теперь владеют 16,2 миллиарда фунтов (около 21 миллиарда долларов).
Лидеры прошлогоднего списка братья Дэвид и Саймон Рубены опустились на третью строчку с 14 миллиардами фунтов (порядка 18 миллиардов долларов). Замыкает тройку американский предприниматель советского происхождения Леонид Блаватник с 15,9 миллиарда фунтов (20,6 миллиардов долларов).
Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович занял 13-ю строчку, размер его состояния увеличился на 1,65 миллиарда — до 8,05 миллиарда фунтов (10,4 миллиарда долларов).
Издание публикует рейтинг самых богатых британцев ежегодно.
© AFP 2017 / Bertrand Guay Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс четвертый год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс четвертый год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Его состояние оценивается в 86 миллиардов долларов.
© AP Photo / John PetersonГлава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отстает от самого богатого человека планеты на 10 миллиардов. Его состояние оценивается в 75,6 миллиарда долларов.
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет отстает от самого богатого человека планеты на 10 миллиардов. Его состояние оценивается в 75,6 миллиарда долларов.
© AP Photo / Ted S. WarrenТретью строчку рейтинга Forbes занял создатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 72,8 миллиарда долларов.
Третью строчку рейтинга Forbes занял создатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 72,8 миллиарда долларов.
© AP Photo / Iago LopezВладелец имерии "Zara", богатейший человек Европы и самый преуспевающий торговец в мире Амансио Ортега занял четвертую строчку рейтинга с состоянием в 71,3 миллиарда долларов США.
Владелец имерии "Zara", богатейший человек Европы и самый преуспевающий торговец в мире Амансио Ортега занял четвертую строчку рейтинга с состоянием в 71,3 миллиарда долларов США.
© AP Photo / Eric RisbergОснователь Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 56 миллиардов долларов.
Основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 56 миллиардов долларов.
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt Шестое место в рейтинге занимает самый богатый человек в Мексике Карлос Слим Хелу. Его семья управляет компанией America Movil - крупнейшим оператором мобильной связи в Латинской Америке. Состояние Слима оценивается в 54,5 миллиарда долларов.
Шестое место в рейтинге занимает самый богатый человек в Мексике Карлос Слим Хелу. Его семья управляет компанией America Movil - крупнейшим оператором мобильной связи в Латинской Америке. Состояние Слима оценивается в 54,5 миллиарда долларов.
© AP Photo / Victor R. CaivanoОснователь компании Oracle Ларри Эллисон занял седьмое место рейтинга богатейших людей планеты. Издание Forbes оценивает его состояние в 52,2 миллиарда долларов.
Основатель компании Oracle Ларри Эллисон занял седьмое место рейтинга богатейших людей планеты. Издание Forbes оценивает его состояние в 52,2 миллиарда долларов.
© Фото : DechateauАмериканский предприниматель Чарльз Кох и его брат Дэвид Кох владеют семейным холдингом Koch Industries, который специализируется на нефтяной и химической промышленности. Чарльз Кох занял восьмую позицию рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
Американский предприниматель Чарльз Кох и его брат Дэвид Кох владеют семейным холдингом Koch Industries, который специализируется на нефтяной и химической промышленности. Чарльз Кох занял восьмую позицию рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
© AP Photo / Evan AgostiniПредприниматель Дэвид Кох занял следующую за братом строчку рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
Предприниматель Дэвид Кох занял следующую за братом строчку рейтинга с состоянием 48,3 миллиарда долларов.
© AP Photo / Paul SancyaЧрезвычайно успешный предприниматель, основатель медиа-компании Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг замыкает десятку самых богатых людей планеты. Его состояние Forbes оценил в 47,5 миллиардов долларов.
Чрезвычайно успешный предприниматель, основатель медиа-компании Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг замыкает десятку самых богатых людей планеты. Его состояние Forbes оценил в 47,5 миллиардов долларов.