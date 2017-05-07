Выпечка и выпивка: как во Франции стимулируют явку на выборы

Люди голосуют во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 года

Люди голосуют во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 года

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Явка во втором туре президентских выборов во Франции, согласно опросам, грозит стать самой низкой с 1969 года, но ситуацию всеми способами пытаются исправить активные граждане, "заманивая" в меру своих сил, возможностей и фантазии избирателей на голосование. В частности, к этой инициативе подключились владельцы кафе и транспортных компаний.

Бесплатное угощение

Так, булочник Рашид Аким из департамента Валь-д'Уаз обещает бесплатный круассан или булочку с шоколадом каждому, кто опустит бюллетень в урну. Как сообщает портал France Info , для получения угощения достаточно предъявить удостоверение избирателя с отметкой о голосовании.

"Это мой способ мобилизации на этих выборах. Каждому, кто подходит к кассе, я говорю хоть словечко о своей операции. А отзывы очень положительные", — сказал Аким.

Аналогичную акцию он проводил и в первом туре голосования 23 апреля. Тогда около 20 клиентов воспользовались щедрым предложением. Булочник ожидает, что во втором туре охотников за бесплатной выпечкой будет больше.

В департаменте Кот-д'Армор владелец бара Марк Ле Бадезе предлагает бокал бесплатной выпивки тем, кто заглянет в бар после голосования.

"Это глупо, но это позволяет совместить приятное с полезным. В первом туре свои напитки получили примерно 200 клиентов. Надеюсь, что в это воскресенье их будет еще больше", — заявил Ле Бадезе. Сам он намерен показать пример и отправиться на избирательный участок еще до открытия бара.

© REUTERS / Philippe Laurenson Избиратели у участка перед началом голосования на выборах президента Франции, Марсель, 7 мая 2017 © REUTERS / Philippe Laurenson Избиратели у участка перед началом голосования на выборах президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

Бесплатный транспорт

В том же департаменте таксист Гийом Амон тоже решил поучаствовать в увеличении явки. Так, в воскресенье он будет бесплатно возить пожилых людей, которые не в силах добраться до избирательного участка сами.

"Я не думаю, что делают что-то необычное… Мне звонят другие таксисты — из Бретани, из Парижа и Марселя — хотят делать, как я", — приводит портал слова таксиста.

В первом туре его услугами воспользовались восемь человек, а на день голосования во втором туре поступило уже 10 заявок.

Еще дальше пошла компания междугородних автобусных перевозок FlixBus. Как передает телекомпания France 3, затраты на поездку к месту голосования будут компенсированы, если пассажир пришлет селфи, сделанное у избирательного участка, и фото свидетельства избирателя. В обмен на эти подтверждения избиратель получит ваучер на поездку на сумму, равную потраченной. Воспользоваться им можно будет в течение всего июня.

Ожидания по явке

Избирательные участки открылись во французской метрополии в 8.00 воскресенья (9.00 мск).

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Согласно результатам опроса, обнародованным накануне выборов компанией Odoxa, явка во втором туре может оказаться самой низкой с 1969 года.

По этим данным, у каждого четвертого избирателя нет желания идти на второй тур выборов. Исследователи отмечают "высокую вероятность" того, что явка во втором туре будет меньше, чем в первом (77,77%).

Ожидается также, что явка будет ниже, чем в 2002 (79,7%), 2007 (84%) и 2012 (80,3%) годах.

За ходов второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>