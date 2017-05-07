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Выпечка и выпивка: как во Франции стимулируют явку на выборы

Сюжет:
Выборы президента Франции (903)
10:1007.05.2017
(обновлено: 10:19 07.05.2017)
03492
© REUTERS / Eric GaillardЛюди голосуют во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 годаЛюди голосуют во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 года
© REUTERS / Eric Gaillard

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Явка во втором туре президентских выборов во Франции, согласно опросам, грозит стать самой низкой с 1969 года, но ситуацию всеми способами пытаются исправить активные граждане, "заманивая" в меру своих сил, возможностей и фантазии избирателей на голосование. В частности, к этой инициативе подключились владельцы кафе и транспортных компаний.

Бесплатное угощение

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед теледебатами. Архивное фото
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Скандалы и сюрпризы. Во Франции завершилась избирательная кампания
Так, булочник Рашид Аким из департамента Валь-д'Уаз  обещает бесплатный круассан или булочку с шоколадом каждому, кто опустит бюллетень в урну. Как сообщает портал France Info, для получения угощения достаточно предъявить удостоверение избирателя с отметкой о голосовании.

"Это мой способ мобилизации на этих выборах. Каждому, кто подходит к кассе, я говорю хоть словечко о своей операции. А отзывы очень положительные", — сказал Аким.

Аналогичную акцию он проводил и в первом туре голосования 23 апреля. Тогда около 20 клиентов воспользовались щедрым предложением. Булочник ожидает, что во втором туре охотников за бесплатной выпечкой будет больше.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

В департаменте Кот-д'Армор владелец бара Марк Ле Бадезе предлагает бокал бесплатной выпивки тем, кто заглянет в бар после голосования.

"Это глупо, но это позволяет совместить приятное с полезным. В первом туре свои напитки получили примерно 200 клиентов. Надеюсь, что в это воскресенье их будет еще больше", — заявил Ле Бадезе. Сам он намерен показать пример и отправиться на избирательный участок еще до открытия бара.

© REUTERS / Philippe LaurensonИзбиратели у участка перед началом голосования на выборах президента Франции, Марсель, 7 мая 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Избиратели у участка перед началом голосования на выборах президента Франции, Марсель, 7 мая 2017

Бесплатный транспорт

В том же департаменте таксист Гийом Амон тоже решил поучаствовать в увеличении явки. Так, в воскресенье он будет бесплатно возить пожилых людей, которые не в силах добраться до избирательного участка сами.

"Я не думаю, что делают что-то необычное… Мне звонят другие таксисты — из Бретани, из Парижа и Марселя — хотят делать, как я", — приводит портал слова таксиста.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Выборы во Франции: что ждет экономику еврозоны при Макроне или Ле Пен
В первом туре его услугами воспользовались восемь человек, а на день голосования во втором туре поступило уже 10 заявок.

Еще дальше пошла компания междугородних автобусных перевозок FlixBus. Как передает телекомпания France 3, затраты на поездку к месту голосования будут компенсированы, если пассажир  пришлет селфи, сделанное у избирательного участка, и фото свидетельства избирателя. В обмен на эти подтверждения избиратель получит ваучер на поездку на сумму, равную потраченной. Воспользоваться им можно будет в течение всего июня.

Ожидания по явке

Избирательные участки открылись во французской метрополии в 8.00 воскресенья (9.00 мск).

Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Опрос: четверть французских избирателей не придет на второй тур выборов
Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

Согласно результатам опроса, обнародованным накануне выборов компанией Odoxa, явка во втором туре может оказаться самой низкой с 1969 года.

По этим данным, у каждого четвертого избирателя нет желания идти на второй тур выборов. Исследователи отмечают "высокую вероятность" того, что явка во втором туре будет меньше, чем в первом (77,77%).

Ожидается также, что явка будет ниже, чем в 2002 (79,7%), 2007 (84%) и 2012 (80,3%) годах.

За ходов второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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