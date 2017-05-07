Французские СМИ предложили четыре варианта итогов выборов

Голосование во втором туре президентских выборов 2017 года на избирательном участке в Во-ан-Велене, Франция, 7 мая 2017 года

Голосование во втором туре президентских выборов 2017 года на избирательном участке в Во-ан-Велене, Франция, 7 мая 2017 года

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Французская газета Parisien предложила четыре варианта итогов второго тура президентских выборов, в том числе — победу Ле Пен.

По мнению издания, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, скорее всего, одержит победу над главой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Однако победа может быть разной, например Макрон наберет 65% голосов против 35%.

Данные последних опросов общественного мнения также свидетельствовали, что Ле Пен поддержат около трети французов. По результатам опроса IFOP, Макрон победит с 63% против 37%. В свою очередь данные опроса компании IPSOS Sopra Steria свидетельствовали, что Ле Пен уступит с 38,5% против 61,5%.

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Газета предполагает, что Макрон также может одержать победу "в стиле Жака Ширака (экс-президента Франции) в 2002 году" — с 80% против 20%. Возможен и иной вариант — 55% голосов за Макрона против 45% за Ле Пен. Такой исход выборов станет для Ле Пен "поражением с привкусом победы". Макрону же набранных голосов хватит, чтобы занять Елисейский дворец, но не для того, чтобы "управлять страной".

Издание не исключает также победу Ле Пен, хотя "никто и представить себе это не мог" — 50,1% за главу Нацфронта и 49,9% за лидера движения "Вперед". Газета отмечает, что это станет "землетрясением во всех смыслах, не только с политической точки зрения". Однако "Елисейский дворец – это только первый этап", чтобы создать свою команду, Ле Пен нужно будет еще получить большинство на парламентских выборах, которые пройдут в июне.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Сегодня 7 мая во Франции проходит второй тур выборов.

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