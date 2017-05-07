Французские СМИ предложили четыре варианта итогов выборов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Французская газета Parisien предложила четыре варианта итогов второго тура президентских выборов, в том числе — победу Ле Пен.
Данные последних опросов общественного мнения также свидетельствовали, что Ле Пен поддержат около трети французов. По результатам опроса IFOP, Макрон победит с 63% против 37%. В свою очередь данные опроса компании IPSOS Sopra Steria свидетельствовали, что Ле Пен уступит с 38,5% против 61,5%.
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Газета предполагает, что Макрон также может одержать победу "в стиле Жака Ширака (экс-президента Франции) в 2002 году" — с 80% против 20%. Возможен и иной вариант — 55% голосов за Макрона против 45% за Ле Пен. Такой исход выборов станет для Ле Пен "поражением с привкусом победы". Макрону же набранных голосов хватит, чтобы занять Елисейский дворец, но не для того, чтобы "управлять страной".
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Сегодня 7 мая во Франции проходит второй тур выборов.
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