Глава Минобороны Франции одним из первых проголосовал на выборах президента

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан проголосовал в воскресенье во втором туре выборов президента Франции спустя полчаса после открытия избирательных участков, став одним из первых сделавших это высокопоставленных французских политиков.

Глава ведомства опустил бюллетень в урну на одном из избирательных участков в регионе Бретань, где родился и вырос, а затем долгое время работал. Ле Дриан не стал делать никаких заявлений для прессы, его пребывание на участке продлилось буквально несколько минут.

Избирательные участки открылись в воскресенье во французской метрополии в 08.00 местного времени (09.00 мск).

Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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