В столице Аргентины появится площадь России

МОНТЕВИДЕО, 7 мая – РИА Новости, Олег Вязьмитинов. Площадь России появится в аргентинской столице, соответствующий законопроект в статусе "утвержден" опубликован на сайте законодательного собрания Буэнос-Айреса.

Как следует из документа, площадью России станет сквер между улицами Ла-Пампа, Кастаньеда, Валентин Альсина и Драгонес в районе Бельграно, который считается одним из самых престижных в Буэнос-Айресе.

Законопроект был принят по инициативе Координационного совета соотечественников, сообщила РИА Новости председатель совета Сильвана Ярмолюк. По ее словам, впервые с инициативой назвать одну из городских площадей именем России совет выступил еще пять лет назад.

"Появление площади России в Буэнос-Айресе – это и факт признания русской диаспоры, и дань уважения России", — сказала Ярмолюк агентству. "Аргентина – страна эмигрантов, но далеко не каждая страна имеет свою площадь", — напомнила она. "Это знак того, что наша диаспора, ее мнение важны и для аргентинского правительства, и для аргентинского народа", — добавила Ярмолюк.

Появление новой площади будет содействовать большей "вовлеченности" русской общины в городскую жизнь и укреплению связей между двумя странами, отмечают авторы законопроекта.

Общая численность прибывших из СССР и России в Аргентину и их потомков, по данным экспертов, составляет около 300 тысяч человек — это крупнейшая русскоязычная диаспора в Южной Америке.