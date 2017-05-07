В столице Аргентины появится площадь России

МОНТЕВИДЕО, 7 мая – РИА Новости, Олег Вязьмитинов. Площадь России появится в аргентинской столице, соответствующий законопроект в статусе "утвержден" опубликован на сайте законодательного собрания Буэнос-Айреса.
Законопроект был принят по инициативе Координационного совета соотечественников, сообщила РИА Новости председатель совета Сильвана Ярмолюк. По ее словам, впервые с инициативой назвать одну из городских площадей именем России совет выступил еще пять лет назад.
"Появление площади России в Буэнос-Айресе – это и факт признания русской диаспоры, и дань уважения России", — сказала Ярмолюк агентству. "Аргентина – страна эмигрантов, но далеко не каждая страна имеет свою площадь", — напомнила она. "Это знак того, что наша диаспора, ее мнение важны и для аргентинского правительства, и для аргентинского народа", — добавила Ярмолюк.
Общая численность прибывших из СССР и России в Аргентину и их потомков, по данным экспертов, составляет около 300 тысяч человек — это крупнейшая русскоязычная диаспора в Южной Америке.