Нестандартная красота. Модели, которые бросили вызов подиуму

Во Франции запретили брать на работу худощавых моделей — теперь девушкам необходимо будет предъявлять справку от врача, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы. Похоже, что фэшн-индустрия постепенно отказывается от похожих на кукол и не особо отличающихся друг от друга истощенных манекенщиц. Модели с необычными для этого бизнеса данными, покорившие мир моды — в нашей подборке.