Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей
13:4806.05.2017
(обновлено: 13:52 06.05.2017)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом, вступил в силу во Франции, передает телерадиокорпорация Би-би-си.
Девушкам необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.
По словам министра здравоохранения Франции Марисоль, данный закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалами красоты.
Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированный снимок".
Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.
© AP Photo / Andre PennerРейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes возглавила бразильская фотомодель Жизель Бундхен с доходом в 30,5 миллиона долларов.
Рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes возглавила бразильская фотомодель Жизель Бундхен с доходом в 30,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionНа 20 миллионов долларов от лидера рейтинга отстала Адриана Лима, которая заняла второе место. Forbes оценил доход 35-летней бразильянки в 10,5 миллиона долларов.
На 20 миллионов долларов от лидера рейтинга отстала Адриана Лима, которая заняла второе место. Forbes оценил доход 35-летней бразильянки в 10,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Joel Ryan/InvisionТретье и четвертое место в списке поделили 20-летняя Кендалл Дженнер (на фото) и 24-летняя Карли Клосс.
Третье и четвертое место в списке поделили 20-летняя Кендалл Дженнер (на фото) и 24-летняя Карли Клосс.
И Кендалл Дженнер, и Карли Клосс (на фото) с июня 2015 по июнь 2016-го заработали по 10 миллионов долларов.
В рейтинг Forbes 2016 года также попала 21-летняя модель Джиджи Хадид с доходом 9 миллионов долларов.
Пятое-шестое места с Хадид разделила 29-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли.
Седьмую строчку списка заняла 24-летняя Кара Делевинь (8,5 миллиона долларов).
© AP Photo / Evan Agostini/Invision7 миллионов - доход 27-летней модели из Южной Африки Кэндис Свейнпол.
7 миллионов - доход 27-летней модели из Южной Африки Кэндис Свейнпол.
Восьмое-девятое места в рейтинге с Кэндис Свейнпол разделила 29-летняя китаянка Лю Вэнь.
© AP Photo / Andrew HarnikЗамыкает десятку Миранда Керр. Ее годовой доход - 6 миллионов долларов.
Замыкает десятку Миранда Керр. Ее годовой доход - 6 миллионов долларов.
© AP Photo / Zacharie ScheurerРоссиянка Наталья Водянова заработала 5,5 миллиона долларов. В 2015 году она замыкала первую пятерку.
Россиянка Наталья Водянова заработала 5,5 миллиона долларов. В 2015 году она замыкала первую пятерку.
На одной позиции с Водяновой оказалась нидерландская топ-модель Лара Стоун.
© AP Photo / Jonathan Short/InvisionТринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое места в списке Forbes поделили модели, заработавшие за год по 5 млн долларов. В их числе - британская супермодель и актриса Кейт Мосс.
Тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое места в списке Forbes поделили модели, заработавшие за год по 5 млн долларов. В их числе - британская супермодель и актриса Кейт Мосс.
Также 5 млн долларов заработала одна из "ангелов" Victoria's Secret Алессандра Амбросио.
Годовой доход нидерландской супермодели фризского происхождения Даутцена Крус - также 5 миллионов долларов.