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В мире

Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей

13:4806.05.2017
(обновлено: 13:52 06.05.2017)
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© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкМодель во время недели моды. Архивное фотоМодель во время недели моды. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом, вступил в силу во Франции, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

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© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Девушкам необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

По словам министра здравоохранения Франции Марисоль, данный закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалами красоты.

Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированный снимок".

Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.

Самые высокооплачиваемые модели мира по версии Forbes
© AP Photo / Andre PennerРейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes возглавила бразильская фотомодель Жизель Бундхен с доходом в 30,5 миллиона долларов.Бразильская модель Жизель Бундхен
© AP Photo / Andre Penner
Рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes возглавила бразильская фотомодель Жизель Бундхен с доходом в 30,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionНа 20 миллионов долларов от лидера рейтинга отстала Адриана Лима, которая заняла второе место. Forbes оценил доход 35-летней бразильянки в 10,5 миллиона долларов.Модель Адриана Лима во время показа нижнего белья от Victoria's Secret
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
На 20 миллионов долларов от лидера рейтинга отстала Адриана Лима, которая заняла второе место. Forbes оценил доход 35-летней бразильянки в 10,5 миллиона долларов.
© AP Photo / Joel Ryan/InvisionТретье и четвертое место в списке поделили 20-летняя Кендалл Дженнер (на фото) и 24-летняя Карли Клосс.Модель Кендалл Дженнер
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
Третье и четвертое место в списке поделили 20-летняя Кендалл Дженнер (на фото) и 24-летняя Карли Клосс.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИ Кендалл Дженнер, и Карли Клосс (на фото) с июня 2015 по июнь 2016-го заработали по 10 миллионов долларов.Американская фотомодель Карли Клосс
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
И Кендалл Дженнер, и Карли Клосс (на фото) с июня 2015 по июнь 2016-го заработали по 10 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВ рейтинг Forbes 2016 года также попала 21-летняя модель Джиджи Хадид с доходом 9 миллионов долларов.Американская модель Джиджи Хадид
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
В рейтинг Forbes 2016 года также попала 21-летняя модель Джиджи Хадид с доходом 9 миллионов долларов.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПятое-шестое места с Хадид разделила 29-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли.Модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Пятое-шестое места с Хадид разделила 29-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСедьмую строчку списка заняла 24-летняя Кара Делевинь (8,5 миллиона долларов).Британская модель Кара Делевинь
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Седьмую строчку списка заняла 24-летняя Кара Делевинь (8,5 миллиона долларов).
© AP Photo / Evan Agostini/Invision7 миллионов - доход 27-летней модели из Южной Африки Кэндис Свейнпол.Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол во время показа нижнего белья от Victoria's Secret
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
7 миллионов - доход 27-летней модели из Южной Африки Кэндис Свейнпол.
© AFP 2017 / Loïc VenanceВосьмое-девятое места в рейтинге с Кэндис Свейнпол разделила 29-летняя китаянка Лю Вэнь.Китайская супермодель Лю Вэнь
© AFP 2017 / Loïc Venance
Восьмое-девятое места в рейтинге с Кэндис Свейнпол разделила 29-летняя китаянка Лю Вэнь.
© AP Photo / Andrew HarnikЗамыкает десятку Миранда Керр. Ее годовой доход - 6 миллионов долларов.Австралийская супермодель Миранда Керр
© AP Photo / Andrew Harnik
Замыкает десятку Миранда Керр. Ее годовой доход - 6 миллионов долларов.
© AP Photo / Zacharie ScheurerРоссиянка Наталья Водянова заработала 5,5 миллиона долларов. В 2015 году она замыкала первую пятерку.Российская модель Наталья Водянова
© AP Photo / Zacharie Scheurer
Россиянка Наталья Водянова заработала 5,5 миллиона долларов. В 2015 году она замыкала первую пятерку.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliНа одной позиции с Водяновой оказалась нидерландская топ-модель Лара Стоун.Нидерландская топ-модель Лара Стоун
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
На одной позиции с Водяновой оказалась нидерландская топ-модель Лара Стоун.
© AP Photo / Jonathan Short/InvisionТринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое места в списке Forbes поделили модели, заработавшие за год по 5 млн долларов. В их числе - британская супермодель и актриса Кейт Мосс.Британская супермодель Кейт Мосс
© AP Photo / Jonathan Short/Invision
Тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое места в списке Forbes поделили модели, заработавшие за год по 5 млн долларов. В их числе - британская супермодель и актриса Кейт Мосс.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТакже 5 млн долларов заработала одна из "ангелов" Victoria's Secret Алессандра Амбросио.Модель Алессандра Амбросио на красной дорожке 72-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Также 5 млн долларов заработала одна из "ангелов" Victoria's Secret Алессандра Амбросио.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГодовой доход нидерландской супермодели фризского происхождения Даутцена Крус - также 5 миллионов долларов.Модель Даутцен Крус
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Годовой доход нидерландской супермодели фризского происхождения Даутцена Крус - также 5 миллионов долларов.
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