В ЮАР страус напал на мужчину, пытавшегося его обнять

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Южной Африке разъяренный страус атаковал мужчину, попытавшегося его обнять. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

В ролике видно, что мужчина приблизился к страусу, после чего птица, видимо, почувствовав угрозу, напала на него и повалила на землю. Находящиеся рядом люди смогли спугнуть страуса, и он убежал.

В комментарии под видео сказано, что пострадавшего зовут Тини Ван Вик. Он вырос на страусиной ферме в южноафриканском городе Бракпан.

Никаких серьезных травм мужчина не получил. "Я приземлился на колючий куст и был весь в царапинах, но если не считать этого, я, к счастью, был в порядке", — заявил Ван Вик.