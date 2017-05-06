СМИ узнали подробности о задержанном у военной части во Франции экстремисте

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Задержанный у военной части на западе Франции экстремист оказался бывшим военнослужащим, а авиабаза, на территорию которой он пытался проникнуть, подчиняется Главному управлению внешней разведки Франции, сообщает в субботу газета Parisien.

В ночь на пятницу полиция задержала у территории военной части в Нормандии экстремиста, числящегося в базах спецслужб. Он припарковал свой автомобиль рядом с военной частью, затем покинул салон, оставив ключи в замке зажигания. При осмотре территории были найдены помповое ружье, два револьвера и боеприпасы, в машине была найдена флэш-карта с данными, указывающими на его связь с ИГ *. Антитеррористический отдел прокуратуры ведет расследование инцидента.

Как сообщает в субботу Parisien, подозреваемым оказался 34-летний отставной военный, прослуживший 10 лет в артиллерийском полку. После выхода в отставку в 2013 году он принял ислам. Проникнуть подозреваемый пытался на территорию авиабазы, на которой базируется специальное подразделение Главного управления внешней разведки Франции.

В минобороны Франции считают случай с задержанием отставного военного "серьезным сигналом". По данным издания, в настоящее время под наблюдением спецслужб находятся порядка 50 человек, вызывающих подозрение.

Инцидент с попыткой проникновения на режимный объект произошел в преддверии второго тура президентских выборов.

*Террористическая организация, запрещенная в России