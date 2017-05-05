Во Франции рядом с военной частью задержали экстремиста

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Полиция Франции задержала у территории военной части в Нормандии экстремиста, числящегося в базах спецслужб, следователи антитеррористической прокуратуры выясняют, с какой целью подозреваемый изучал охраняемый объект.

Как передаёт радиостанция RTL, подозреваемого, фамилия которого фигурирует в базе контрразведки, задержали в ночь на пятницу в одном из городов на западе Франции.

Он припарковал свой автомобиль рядом с военной частью, затем покинул салон, оставив ключи в замке зажигания.

Действия водителя привлекли внимание караульных, которые вызвали полицию. При осмотре салона был найден патрон и Коран.

Расследованием инцидента занимается антитеррористический отдел прокуратуры, следователи выясняют, с какой целью подозреваемый осматривал военный объект.