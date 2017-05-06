СБУ заявила, что не запрещала Сергею Шнурову въезд в страну

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что не запрещала въезд в страну лидеру российской группы "Ленинград" Сергею Шнурову, сообщило в субботу украинское издание "Апостроф".

Ранее Шнуров попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Причиной публикации данных Шнурова в базе данных сайта стало его выступление в составе "Ленинграда" в августе 2016 года на музыкальном фестивале в Севастополе. В то же время публикация данных о людях на этом сайте не имеет никаких юридических последствий для них.

"По состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось", — говорится в официальном ответе на запрос "Апострофа", который опубликовало издание.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".