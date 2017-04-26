Леонтьев и Шнуров попали в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Данные российских певцов Валерия Леонтьева и Сергея Шнурова внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Как отмечается на интернет-ресурсе, Леонтьев и Шнуров попали в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины". Также на странице приводятся фотографии выступления певцов в Крыму.

Ранее Шнуров сообщил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.

В марте "Миротворец" внес в базу данные участницы "Евровидения-2017" от России Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года, из-за чего певица не сможет выступить на конкурсе. Кроме того, на портале размещены данные других россиян: артистов Стаса Пьехи, Бьянки, Юлианны Карауловой, Михаила Шуфутинского, Ирины Аллегровой, рэпера Басты, всемирно известного путешественника Федора Конюхова.