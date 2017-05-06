Число госпитализированных школьниц после утечки газа в Дели возросло до 200

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По меньшей мере 200 школьниц на юге Дели госпитализированы в субботу из-за утечки газа, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 110 пострадавших. Утечка произошла около 07.30 местного времени (05.00 мск), при этом не в самой школе, а в расположенном у нее контейнерном депо в зоне таможенного контроля. Несколько школьниц упали в обморок, у них наблюдались раздражение кожи и головокружение. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Как заявил заместитель главного министра Дели Мания Сисодия, дети в беседе с ним заявили, что чувствуют себя нормально.

Представитель полиции Дели Ромил Бания также сообщил о 9 госпитализированных учителях. "Будут предприняты юридические меры, это случай небрежности, опасные материалы хранились не надлежащим образом", — цитирует его агентство ANI.

По данным местных СМИ, утечка произошла из импортированного из Китая баллона, содержащего вещество хлорметил пиридина, который используется для производства пестицидов.