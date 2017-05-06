В Дели после утечки газа госпитализировали 110 индийских школьников

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая — РИА Новости. По меньшей мере 110 школьников на юге Дели госпитализированы в субботу из-за утечки газа, сообщает агентство IANS со ссылкой на пожарную службу.

Утечка произошла около 07.30 местного времени (05.00 мск), при этом не в самой школе, а в расположенном у нее контейнерном депо.

О каком газе может идти речь, пока не сообщается. Около 30 школьников упали в обморок, у них наблюдались раздражение кожи и головокружение. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Как заявил заместитель главного министра Дели Мания Сисодия, дети в беседе с ним заявил, что чувствуют себя нормально.