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Рябков заявил, что на встрече с Шенноном обсудит дело Селезнева

Сюжет:
Приговор Роману Селезневу (22)
23:2605.05.2017
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© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Дело россиянина Романа Селезнева, а также комплекс проблем, связанных с действиями правоохранительных органов США в отношении граждан РФ в обход существующих правовых механизмов, будут обсуждаться на встрече с и.о. первого замгоссекретаря США Томасом Шенноном, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Защита осужденного в США Селезнева подала уведомление об апелляции
Ранее стало известно, что его встреча с американском коллегой пройдет в Нью-Йорке 8 мая.

"Разумеется, конечно", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли на встрече обсуждаться дело россиянина Романа Селезнева.

Он пояснил что будут рассмотрены вопросы двусторонней сферы отношений, "начиная от гуманитарных вопросов, которые тревожат нас в плане целого ряда тяжелых ситуаций с российскими гражданами".

"Все вопросы, связанные с действиями американских правоохранительных органов в отношении российских граждан, по тем или иным обвинениям, но в обход имеющихся двусторонних механизмов оказания взаимной правовой помощи, эти вопросы будут подниматься", — отметил Рябков.

Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
© Flickr / Eric E Johnson
Селезнев получил беспрецедентный срок в США по обвинению в хакерстве
Он подчеркнул, что в Москве "не ставят под вопрос возможность существования у представителей правоохранительных органов США тех или иных проблем, связанных с деятельностью граждан России или каких-то претензий к ним".

"И для того, чтобы это решать цивилизованно, нужно действовать не в одностороннем порядке, как это практикуется очень широко американскими правоохранителями, о чем мы постоянно предупреждаем всех граждан РФ, выезжающих за границу. Не должна продолжаться такая практика (со стороны США — ред.). Надо решать эти проблемы в сотрудничестве профильных структур, включая МИД и госдепартамент. Тогда, я думаю, многие проблемы удастся решать менее болезненно", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Россиянин Роман Селезнев. Архивное фото
© Фото : U.S. Justice Department
Американский прокурор отрицает, что приговор Селезневу был политическим
Дело Селезнева, осужденного в США на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

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