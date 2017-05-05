В СФ прокомментировали причины отмены "Бессмертного полка" в Таджикистане

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ссылка на исламские традиции, якобы не позволяющие Таджикистану провести у себя в стране акцию "Бессмертный полк", лишь отговорки, таким "странным образом" Душанбе стремится продемонстрировать свою независимость от России, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Государственное национальное информагентство агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар" распространило заявление о том, что акция "Бессмертный полк" не была в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Согласно заявлению, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, которые запланированы в Парке Победы. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским ценностям.

"Ссылка на исламские традиции, на мой взгляд, лишь отговорка. Предполагаю, что таким странным образом Таджикистан решил продемонстрировать свою независимость от России", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Сенатор отметил, что "Бессмертный полк" давно уже стал не внутрироссийской, а международной акцией. "Таким образом, выходит, что Таджикистан отворачивается от общечеловеческих ценностей", — констатировал парламентарий.

Клинцевич отметил, что, помимо Таджикистана, табу на проведение акции у себя в стране наложила только Украина. "С Украиной все ясно, там сейчас правят бал националисты, и у них совсем другие герои. Куда сложнее с Таджикистаном", — сказал он.