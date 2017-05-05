Трутнев о проекте США по контролю портов: пусть займутся своими делами

ГОРКИ, 5 мая — РИА Новости. США должны заниматься своими внутренними делами, а не заявлять о планах по контролю за портами на Дальнем Востоке России, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия", — сказал Трутнев журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее решение, принятое палатой представителей конгресса США.

Ранее сообщалось, что администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США.