Посол России прокомментировал запрет "Бессмертного полка" в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов выразил сожаление по поводу решения властей страны, запретивших проведение акции "Бессмертный полк" в Душанбе.

Ранее в таджикских СМИ появилось заявление, в котором говорилось, что акция "Бессмертный полк" не входила в план праздничных мероприятий к Дню Победы. Власти также сослались на то, что продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме официальных, которые пройдут в Парке Победы. Кроме того, по мнению чиновников, исламские традиции запрещают выходить на улицы и проспекты с портретами погибших.

"Очень жаль, что власти столицы Таджикистана так и не дали разрешения на проведение акции "Бессмертный полк" в Душанбе", — сказал Лякин-Фролов РИА Новости.

Дипломат также отметил вклад Таджикистана в борьбу с фашизмом.

"Многие сыны таджикского народа сложили головы на полях сражений во имя общей Победы", — подчеркнул российский посол.

По словам Лякина-Фролова, акция "Бессмертный полк" абсолютно не политизирована, посвящена памяти павших воинов и проводится более чем в 50 странах.

Жители Душанбе продолжают обсуждать решение властей о запрете "Бессмертного полка". Многие из них намерены выйти на акции в любом случае. Сейчас в Таджикистане в живых остались 443 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

"Бессмертный полк" проходит 9 мая во многих странах мира с 2007 года. Акция представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны. В 2016 году шествия прошли в 50 странах, в России на улицы вышли около 24 миллионов человек.