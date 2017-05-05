Посол России прокомментировал запрет "Бессмертного полка" в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов выразил сожаление по поводу решения властей страны, запретивших проведение акции "Бессмертный полк" в Душанбе.
18.6%Да, каждый год на нее хожу
15%Раньше не участвовал, но в этом году хочу
27.3%В этом не смогу пойти, но в будущем обязательно
39.1%Нет, на 9 мая у меня другие планы
"Очень жаль, что власти столицы Таджикистана так и не дали разрешения на проведение акции "Бессмертный полк" в Душанбе", — сказал Лякин-Фролов РИА Новости.
Дипломат также отметил вклад Таджикистана в борьбу с фашизмом.
"Многие сыны таджикского народа сложили головы на полях сражений во имя общей Победы", — подчеркнул российский посол.
По словам Лякина-Фролова, акция "Бессмертный полк" абсолютно не политизирована, посвящена памяти павших воинов и проводится более чем в 50 странах.
"Бессмертный полк" проходит 9 мая во многих странах мира с 2007 года. Акция представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной войны. В 2016 году шествия прошли в 50 странах, в России на улицы вышли около 24 миллионов человек.