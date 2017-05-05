Равносильно войне: в Москве оценили планы США следить за портами в Приморье

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Москве раскритиковали законопроект конгресса США об усилении санкций в отношении КНДР, которые предусматривает американский контроль за портами в Приморье. В Совете Федерации считают, что подобные действия нарушают международное право и будут равносильны объявлению войны.

В четверг американский конгресс одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают поставки Пхеньяну ряда товаров.

Документ, в частности, предусматривает контроль США за тремя российским портами: в Находке, Владивостоке и Ванино.

Теперь законопроект должен утвердить сенат, после чего документ поступит на подпись Дональду Трампу.

Равносильно войне

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РИА Новости, что реализация американских планов предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны.

По мнению сенатора, документ, "как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом", противоречит международному праву.

"Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", — отметил Косачев.

Глава комитета также назвал законопроект попыткой "утвердить верховенство собственного законодательства над международным", что, по мнению, политика, является "главной проблемой современных международных отношений".

Его коллега, сенатор Алексей Пушков считает, что документ имеет все шансы на то, чтобы быть принятым. Российский парламентарий обратил внимание на результаты голосования в конгрессе — против законопроекта выступил лишь один конгрессмен.

"Законопроект, конечно, показывает уровень юридической и политической культуры конгресса США. Абсолютно не понятно, как он будет реализовываться. Для контроля за российскими портами США придется установить блокаду и досматривать все корабли, а это акт войны", — подчеркнул Пушков.

Он согласился с Косачевым, что Вашингтон пытается распространить свою юрисдикцию на другие страны.

"Но здесь уже перейдена красная черта, черта здравого смысла", — отметил сенатор.

"Бряцание оружием"

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в свою очередь, заявил, что контроль США над портами Приморья не вписывается в общую концепцию сохранения международной безопасности. Депутат выразил уверенность, что ни один американский корабль не войдет в российские территориальные воды.

"С какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто ее наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны? Мы не просили, международные организации не наделяли", — сказал Красов РИА Новости.

"Ответить можно только одно: на всякие недружественные шаги в отношении России и наших союзников администрация США получит симметричный адекватный ответ. В любом случае ни один американский корабль в наши воды не войдет. Наши вооруженные силы и наш флот обладают всеми средствами дерзнувшего войти в наши территориальные воды сурово наказать", — добавил парламентарий.

Красов также заявил, что позиция Вашингтона сводится к "бряцанию оружием".

"Время монопольного владения судеб человечества, оно кануло в Лету. И сейчас мир уже не однополярный, а многополярный, и хотят они или не хотят, но им необходимо смириться, что есть такие страны, как РФ, КНР, Индия, страны, входящие в БРИКС, такая страна, как Иран. То есть такие тяжеловесы, которые в принципе не укладываются в общую концепцию США "управляй и властвуй всем миром", — заключил депутат.

Абсурдная идея и политический ход

Эксперты сошлись на том, что США не смогут реализовать свои планы на практике. Так, например, гендиректор компании "ИнвестСтройТрест", которая в середине мая запускает грузопассажирский паром между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, Владимир Баранов считает позицию конгресса блефом.

"Физически США никак не смогут контролировать российские порты — это нужно прийти к начальнику порта, запросить документы, например. Этого, конечно, не будет. А что может быть — это ужимки, доносы, перекосы типа вбросов о найденном где-то грузе. В целом это блеф со стороны США, они пытаются дать понять, что контролируют мир. Мы будем перевозить то, что нам надо перевозить", — сказал Баранов.

Директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр Латкин и вовсе назвал законопроект о санкциях против КНДР абсурдом.

"Как это могут США контролировать работу наших портов? Если бы какой-то процент акций порта принадлежал США — тогда можно было бы предположить, что это возможно. А сейчас, насколько я знаю, все акционеры наши. Со стороны США это политический ход. Для контроля наших портов у американцев нет ни нормативных, ни экономических, ни правовых оснований", — подчеркнул профессор.