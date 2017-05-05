В Париже студенты и преподаватели выступили против Макрона и Ле Пен

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Работа около десяти парижских лицеев временно заблокирована из-за митингов студентов и преподавателей, призывающих не голосовать во втором туре президентских выборов во Франции ни за одного из кандидатов, сообщает агентство Рейтер.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая.

По информации агентства, коллективы столичных учебных заведений выступают с лозунгами "ни Национальный фронт, ни Макрон" и призывают противостоять "либерализму и фашизму".

"Один лицей полностью заблокирован, занятия не идут", — рассказали агентству в ректорате Парижской академии, добавив, что предпринимаются попытки сорвать работу других учреждений.

Как сообщается, организаторами протестов в парижских лицеях стали Независимое движение международной борьбы (Mili) и Комитет по координации деятельности лицеев. Парижские студенты и преподаватели также собрались на демонстрацию, которая началась в 11 часов (12.00 мск) и пройдет от площади Бастилии до площади Италии.

В конце апреля несколько сотен школьников и лицеистов прошли маршем по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции.