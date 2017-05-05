В Париже студенты и преподаватели выступили против Макрона и Ле Пен

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Работа около десяти парижских лицеев временно заблокирована из-за митингов студентов и преподавателей, призывающих не голосовать во втором туре президентских выборов во Франции ни за одного из кандидатов, сообщает агентство Рейтер.
По информации агентства, коллективы столичных учебных заведений выступают с лозунгами "ни Национальный фронт, ни Макрон" и призывают противостоять "либерализму и фашизму".
"Один лицей полностью заблокирован, занятия не идут", — рассказали агентству в ректорате Парижской академии, добавив, что предпринимаются попытки сорвать работу других учреждений.
В конце апреля несколько сотен школьников и лицеистов прошли маршем по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции.