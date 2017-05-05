История иракских беженцев: в ожидании возвращения домой

КЕРБЕЛА (Ирак), 5 мая — РИА Новости. "Нас осталось всего трое мужчин в семье, всех остальных убили боевики. Даже если нашу деревню освободят, и мы сможем туда вернуться — что нам там делать?", — сокрушается беженец Абу Ахмад в лагере для временно перемещенных лиц под иракским городом Кербела.

Его история не уникальна — почти каждая из семей лагеря лишилась одного или нескольких членов под гнетом терроризма. Корреспондент РИА Новости выслушал их истории бегства от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* и надежды на новое будущее.

Однообразный пейзаж бесконечного песочного цвета иногда сменяется пальмовыми рощами. Внезапно в пустыне вырастает раскинувшийся на огромной площади лагерь "Аль-Ятим", над которым нависают километры запутанных проводов. Разобраться в них могут только местные электрики.

Изначально эти небольшие ангары были возведены для паломников, каждый год идущих пешком около 60 километров от одного святого города для шиитов — Наджафа — до второго города — Кербелы.

В 2014 году с началом разгула боевиков ИГ* шиитское духовенство распорядилось раздавать еду, матрасы, предметы первой необходимости нуждавшимся в районах, подвергшихся атакам террористов. Когда же ситуация стала невыносимой, беженцам стали выделять деньги на переезд в центр Ирака и покупали авиабилеты из Эрбиля в Наджаф, так как вывезти их из захваченных районов стало практически невыполнимой задачей. Со временем организация, принадлежащая верховному аятолле Ирака, занялась переоборудованием домиков для паломников и поделила их на небольшие комнаты для семей беженцев.

Исковерканные жизни

По оценкам шиитского духовенства, в организованных ими лагерях живут по крайней мере 200 тысяч семей, или около одного миллиона человек. В лагере "Аль-Ятим" — в основном представители иракских туркоманов и курдов, бежавшие из городов Телль-Афар, Синджар, Мосул на севере и северо-западе страны. В основном жители лагеря шииты, но есть и сунниты.

"Большая часть семей, живущих тут, лишились мужей – они были убиты, а их совершеннолетних детей похитили. Некоторых убили в близлежащих деревнях", — рассказывает Салим, бежавший из курдского района Синджар и занимающийся теперь трудоустройством беженцев.

"Я бежал из Синджара за несколько дней до того, как он пал и перешел под контроль ИГ*. Ехал на машине семь дней, хотя обычно этот путь занимает пять дней. Мы боялись, что нас настигнут. Лишь когда мы достигли Багдада, мы ощутили безопасность и успокоились", — продолжает Салим.

"Боевики пришли и без каких-либо вопросов забрали моего мужа и братьев. До сего дня у меня нет каких-либо новостей о них", — рассказывает другая жительница лагеря.

По словам Салима, в лагере — в основном консервативные семьи, которые привыкли полагаться на мужей как кормильцев. "Теперь же они пытаются найти работу, но это очень тяжело, лишь немногим мужчинам это удается", — поясняет он.

Среди жителей лагеря – девочка-школьница, которая почти все время смотрит в пол. "Она видела, как боевики выволокли ее отца и братьев из их дома", — рассказывает Салим. Вследствие пережитого шока девочка страдает от диабета и ряда нервных и дерматологических заболеваний. Ситуация со здоровьем в лагере не лучшая, однако врачи, в том числе психологи, оказывают консультации некоторым из беженцев. Критерии выбора таких "счастливчиков" выяснить не удалось.

Куда возвращаться?

"Там остались наши вещи, машины, сельскохозяйственные угодья — всё это теперь у боевиков", — возмущается еще один беженец Абу Салих. "Мы боимся, что нас настигнет судьба палестинцев – что мы так же будем без определенного будущего, без своей земли", — делится он переживаниями.

Как рассказал Салим, несмотря на довольно большое количество освобожденных от ИГ* населенных пунктов в провинции Найнава, беженцы не спешат туда возвращаться. "В Найнаве полностью уничтожена инфраструктура. Дети даже в школу не могут там пойти. Большая часть домов уничтожена авиаударами коалиции", — подчеркивает собеседник агентства.

"Город Телль-Афар медленно освобождали, так как армия и народное ополчение пытались не разрушать дома, а коалиции все равно – они видят боевика, забравшегося на крышу дома — и бомбят дом, уничтожая в том числе мирных жителей", — с грустью говорит Салим.

*Террористическая организация, запрещенная в России